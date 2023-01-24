الامارات | 125 دولة تبث الدوري السعودي بعد تعاقد النصر مع رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أنباء صحفية سعودية اليوم الثلاثاء أن حصول القنوات العالمية على حقوق بث دوري «روشن» السعودي لكرة القدم جاء بعد اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل مباشر، في أعقاب تعاقد نادي النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي أسهم في انتشار الدوري عالميا لأكثر من 125 دولة.

ونقلت صحيفة «الرياضية» عن مصدر وصفته بـ«الخاص»:«حصول 37 قناة من قارات العالم كافة، على نقل مباريات دوري روشن السعودي، من الرابطة، أبرزها من البرتغال وإسبانيا والصين وتايلاند وإندونيسيا».

وأشار ذات المصدر إلى أن حق النقل الذي تم منحه للقنوات الـ37 عبارة عن مباراتين في كل جولة، لعدد 125 دولة، وما زالت الرابطة تتلقى طلبات إضافية للنقل التلفزيوني.

وطبقًا للمصدر نفسه، لم تتدخل قنوات «شاهد الرياضية» في المفاوضات، إذ تملك حقوق بث الدوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، لذلك لم يتم مناقشتهم، أو بحث ذلك من المسؤولين عنها.

وأضاف أن العائدات المالية لتلك المباريات التي تنقلها القنوات العالمية، يتم توزيعه كما هو المعتاد بين الرابطة والأندية.

يذكر أن القنوات العالمية بدأت بنقل مواجهات الدوري، من مباراة النصر والاتفاق، أمس الأول، على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الـ14، وذلك بعد تعاقد النصر مع رونالدو.

وكان مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أجاب أمس الأول عن سؤال «الرياضية» حول عوائد النقل التلفزيوني، بعد مواجهة الاتفاق التي كسبها فريقه بهدف نظيف، حيث قال: «من الممكن دراسة لائحة حقوق النقل إذا كان الطلب مرتفعًا على مباريات نادٍ محدد».

ورد عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مؤتمر صحفي أمس على هامش الجمعية العمومية للرابطة، بـ «أن اللائحة الخاصة بحقوق النقل التلفزيوني واضحة، ولن يكون هناك إعادة لتوزيع حصص الأندية من النقل التلفزيوني، خاصة أن توزيعات حقوق النقل موجودة في النظام الأساسي، ولا يوجد نادٍ سيأخذ مبلغًا أكبر لأن لديه مشاهدات أكثر».