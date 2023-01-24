شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جدول مباريات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على جدول مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2023 في الجزائر وما هي القنوات الناقلة لها.

تعرف على جدول مباريات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2023

تتواصل إثارة بطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2023 بانطلاق الأدوار الإقصائية من خلال الدور ربع النهائي، والأنظار كلها تتركز على صاحب الديار، منتخب الجزائر، بعد الأداء المميز الذي قدمه في دور المجموعات.

ونجح المنتخب الجزائري في الفوز بكل مبارياته في دور المجموعات وتصدر مجموعته التي ضمّت ليبيا وموزمبيق وإثيوبيا عن جدارة، والآن يأمل الخضر في مواصلة المشوار من خلال عبور ربع النهائي.

منافسة شرسة تنتظر منتخب الجزائر بالنظر إلى الفرق الموجودة في هذا الدور وإلى المواجهات الإقصائية المليئة بالمفاجآت، لكن سلاح كتيبة مجيد بوقرة الأول سيكون الجماهير التي ملأت ساحة نيلسون مانديلا في 3 مباريات سابقة.

عن المجموعة الأولى تأهل المنتخب الجزائري بالعلامة الكاملة وصاحبه منتخب موزمبيق.

أما المجموعة الثانية فتأهل عنها منتخب السنغال في الصدارة، ومنتخب كوت ديفوار في المركز الثاني.

جدول مباريات منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2023

وفي المجموعة الثالثة فشل منتخب السودان في العبور، وتأهلت مدغشقر في الصدارة وغانا في الوصافة.

سيتأهل عن المجموعة الرابعة صاحب الصدارة فقط لوجود 3 منتخبات، وبالمثل في المجموعة الخامسة.

منتخب الجزائر في أمم إفريقيا للمحليين

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي الشان 2023

الجزائر

موزمبيق

السنغال

كوت ديفوار

مدغشقر

غانا

ستكون البداية بمواجهة حامية الوطيس تجمع بين الجزائر وكوت ديفوار، ثم يلتقي منتخب السنغال مع بطل المجموعة الرابعة.

أما منتخب مدغشقر فيلتقي مع المنتخب الموزمبيقي، وينتظر المنتخب الغاني بطل المجموعة الخامسة.

مباريات ربع نهائي الشان 2023

الجزائر × كوت ديفوار - الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني 2023 (17:00 الجزائر، 18:00 مصر)

السنغال × متصدر المجموعة الرابعة - الجمعة 27 يناير 2023 (20:00 الجزائر، 21:00 مصر)

مدغشقر × موزمبيق - السبت 28 يناير 2023 (17:00 الجزائر، 18:00 مصر)

غانا × متصدر المجموعة الخامسة - السبت 28 يناير 2023 (20:00 الجزائر، 21:00 مصر)



تنقل مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت قناة beIN sports HD 4 لنقل أحداث المسابقة.

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباريات ربع النهائي عبر الإنترنت من خلال تطبيق تود أو الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.