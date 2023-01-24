موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ال ١٥ لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على الزمالك بثلاثية نظيفة على الزمالك في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة.

٠وفى المقابل يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف - محمود متولي - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: كهربا - أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.