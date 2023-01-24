موعد مباراة الزمالك والمحلة اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف غزل المحلة، نظيره الزمالك، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة ال15 لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد أن حسر في الجولة الماضية أمام الأهلي 0-3.

ويخوض الزمالك المباراة فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

وفى المقابل يدخل غزل المحلة المباراة فى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام المحلة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المحلة

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - عمر جابر

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الزمالك أمام المحلة في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.