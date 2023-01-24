شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفشل فى قيد فهمى بعد استعارته من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت محاولات مجلس إدارة نادى أسوان فى قيد الوافد الجديد المهاجم محمود فهمى صاحب الـ23 سنة، والذى تعاقد معه النادى الجنوبى على سبيل الإعارة 6 أشهر من المقاولون العرب، بسبب قرار جرمان أسوان من القيد الشتوى.

ووافق مجلس إدارة نادى أسوان على إعارة عبد الرحمن عبد النبى لاعب الفريق الجنوبى لصفوف الجونة لنهاية الموسم، بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة أيمن الرمادي.

وحسم التعادل السلبى مواجهة أسوان و الإسماعيلى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم باستاد أسوان فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من لاعبى أسوان وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق محمد حمدى زكى ومحمود صلاح، وفشل المغربى أحمد بلحاج فى تسجيل هدف التقدم لفريقه عقب تألق الحارس محمد فوزى فى التصدرى لركلة جزاء بالدقيقة 27.

بهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، وما زال الإسماعيلى يحتل المركز الأخير لجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.