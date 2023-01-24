شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالى جوسفالدو فيريرا، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق غزل المحلة على ملعب استاد المحلة اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار منافسات الجولة 15 من بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2022 / 2023.

تساوى القيمة التسويقية للزمالك 21.93 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 4.28 مليون يورو.



الزمالك

وخسر فريق الزمالك أمام غريمه التقليدى النادى الأهلى بنتيجة 3-0 فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة فى الدورى المصرى موسم 2022-2023، سجل أهداف المارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا الهدف الأول، وأحرز الثانى والثالث محمد شريف. ويطمح الفارس الأبيض- حامل اللقب لآخر موسمين- في استعادة مكانته في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وذلك بعد تعثره في آخر 4 جولات بالدورى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة عبد العزيز السيد، ويعاونه سامي هلهل ويوسف البساطي مساعدين، ومحمد العتباني حكم رابع، بجانب محمد الشناوي حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16.