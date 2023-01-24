شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والبنك بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونرصد أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

ج: يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى عشرة لقاءات وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه خمسة. وفى المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 19.

س: ماهو موقف الأهلى والبنك في جدول الدوري؟

ج: أسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي، إلى الحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد توفيق طلب مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثان، وصبحي العمراوي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو محمد الصباحي، ويعاونه هاني خيري.

س: من يدير مباراة الأهلى والبنك تحكيمياً ؟

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والبنك ؟

ج: التقى الفريقان فى 5 لقاءات، فاز الأهلى مرة واحدة فيما تعادل الفريقين في 4 لقاءات ، سجل الاهلى 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

أول مباراة بين الأهلى والبنك انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الدوري وهى نفس نتيجة آخر مباراة بين الفريقين.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماهى غيابات الاهلى في مباراة البنك ؟

ج: يفقد الأهلى جهود كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحسين الشحات ومحمد هانى للإصابة، فيما يستعيد الأهلى جهود لاعبه محمود متولى مدافع الفريق بعد انتهاء الإيقاف كما يعود للفريق الثنائى عمرو السولية وبرونو سافيو بعد التعافى من الإصابة.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك ؟

ج: ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – محمود متولى – خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف