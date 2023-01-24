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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة البنك بالدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
كولر
وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك بالخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف والتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق ومع الاتحاد السكندرى سلبياً بجانب الخسارة في القمة في الجولات الأخيرة.
وقاد كولر الأهلى فى 19 مباراة، حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.
الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 7 أهداف فى 19 مباراة متتالية كما سجل الفريق 35 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو وهدف في سيراميكا وثلاثة أهداف في بيراميدز وهدفين في انبى وثلاثة أهداف في سموحة ومثلهم في الزمالك.