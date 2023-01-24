مروان حمدى يقود هجوم المصرى أمام فيوتشر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة فيوتشر فى الثالثة إلا ربع ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

رباعي خط الظهر: عمرو سعداوي، محمد دبش، عماد بو بكر، إسلام أبو سليمة وأسامة الجزار

خط الوسط: إيزي إيميكا، إلياس جلاسى، وعبد الرحيم دغموم

الهجوم: أنتوني أكوبوتو ومروان حمدي

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو طارق، محمد جريندو، لؤي فهمي، شريف دابو، رجب عمران، أحمد شداد، أحمد الشيخ، وحسن علي.

تحدٍ خاص يجمع الثنائى المخضرم على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر وحسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، عندما يلتقى الفريقان فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

حسام حسن تولى المهمة الفنية للنادى المصرى خلفاً لإيهاب جلال، والذى رحل عن قيادة الفريق بعد التعادل مع الزمالك فى الجولة الرابعة بالدورى لتراجع النتائج.

وقاد حسام حسن النادى المصرى فى 7 مباريات حتى الآن، نجح خلالها فى حصد 3 انتصارات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة كانت أمام أسوان بهدفين مقابل هدف.

أما على ماهر، فيتولى المسئولية الفنية لفيوتشر منذ الموسم الماضي، وقاد علي ماهر فريق فيوتشر في 55 مباراة، فاز في 28 مباراة وتعادل في 16 لقاء وخسر 11 مباراة أخرى.

ويبحث فريق فيوتشر عن الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة التي حققها في جميع البطولات بواقع 21 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه فيوتشر على حساب إنبي في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحكم سيطرته على المركز الثاني بالدوري.