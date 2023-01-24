شكرا لقرائتكم خبر عن غضب كلاتنبرج.. الزمالك يبحث عن الذات أمام المحلة.. وكولر يخشى الالتحامات أمام البنك.. النشرة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها كلاتنبرج غاضب من شكاوى الأندية ويدرس الاستقالة من لجنة الحكام، والزمالك يبحث عن الذات أمام المحلة.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، أبدى حزنه الشديد من شكاوى الأندية من مستوى الحكام خلال الفترة الماضية رغم خطة التطوير التى بدأها منذ فترة.

وتابع المصدر أن كلاتنبرج أبدى رغبته لمسئولى اتحاد الكرة فى الاستقالة وعدم استكمال المهمة فى ظل شكاوى واعتراضات الأندية على أسلوب وطريقة عمله.

ويعقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا شهريا مع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة مارك كلاتنبرج، لمتابعة خطة تطوير التحكيم، وما تم إنجازه بالفعل على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع الأخير لاتحاد الكرة ورابطة الأندية استعراض ومناقشة شكاوى واعتراضات الأندية على القرارات التحكيمية فى بعض مباريات مسابقة الدورى الممتاز، وواجهت الرابطة كلاتنبرج بكل ملاحظات الأندية على أداء الحكام سواء على أرض الملعب أو المتعلقة بتقنية الفيديو وضرورة تحديثها.

وجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، تحذيرا للاعبيه من خطورة الالتحامات القوية فى مباراة البنك الأهلى المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويخشى كولر من تعرض أحد لاعبيه للإصابة خلال مباراة الليلة التى تمثل البروفة الأخيرة قبل حزم الحقائب والتوجه للمغرب لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية والمقرر لها مطلع فبراير المقبل.

يدخل الزمالك اختبارا صعبا اليوم عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة، فى الخامسة مساء اليوم، بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى والمقرر إقامتها باستاد المحلة فى الخامسة مساءً.

ويسعى لاعبو الزمالك للتعبير عن أنفسهم ومحو الصورة السيئة التى خلفتها النتائج الأخيرة بعد سلسلة من الانكسارات والهزائم، بدأها الفريق الأبيض بالخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل بشق الأنفس أمام الداخلية فى اللحظات الأخيرة، ثم التعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندرى، أعقبها الخروج من نصف نهائي كأس مصر على يد بيراميدز بركلات الترجيح 4 / 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بهدف لمثله، وأخيرا الهزيمة فى الدورى بثلاثية أمام المنافس التقليدي الأهلى، وهو ما فجر براكين الغضب داخل القلعة البيضاء.

ويخوض الزمالك المباراة فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق الأبيض بالدورى فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 2 ، أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ10 أهداف.

تأهل الثنائى المصرى مروان الشوربجى لاعب هليوبوليس ونوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى الدور نصف النهائى ببطولة الأبطال أو بطولة "توك" للاسكواش، والتى تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجارى كأول بطولة بفئة البلاتينينوم فى عام 2023، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.