شكرا لقرائتكم خبر عن 98 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على نظيره غزل المحلة، مساء الثلاثاء على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ15 في بطولة الدوري المصري

98 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة، حقق الأبيض 59 انتصاراً وخسر فى 14 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفارس الأبيض 150 هدفاً وتلقت شباكه 55، ويعد حسن شحاته الهداف التاريخى للزمالك في المحلة برصيد 6 أهداف بينما محمود المشاقى الهداف التاريخى للمحلة في الزمالك برصيد 3 أهداف.



الزمالك والمحلة

يسعى الزمالك لتجاوز أحزان مباراة القمة أمام غريمه التقليدى الأهلى فى الجولة الماضية، بعد أن تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف دون رد.

كما يرغب فريق القلعة البيضاء فى استعادة الانتصارات فى بطولة الدورى وفى عام 2023، بعد أن لم يعرف طريق الفوز فى آخر 4 مباريات.

وتعرض الزمالك لهزيمتين في الدوري أمام أسوان والأهلي، وسيطرت نتيجة التعادل على مباراتين أمام الداخلية والاتحاد السكندري.