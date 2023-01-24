شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات جمعت الأهلى مع البنك قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول بالنادى الأهلى، مواجهة قوية، فى السابعة مساء اليوم، أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدورى الممتاز، ويبحث المارد الأحمر عن استمرار مواصلة الانتصارات فى البطولة المحلية، بعد الفوز الكبير على حساب الغريم التقليدى الزمالك بثلاثية نظيفة، السبت الماضى.

واألتقى الفريقان فى 5 لقاءات، فاز الأهلى مرة واحدة فيما تعادل الفريقين في 4 لقاءات، سجل الأهلى 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

أول مباراة بين الأهلى والبنك انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الدورى وهى نفس نتيجة آخر مباراة بين الفريقين.



الاهلي والبنك الاهلي (2)

تأسس النادي الأهلي عام 1907 وشارك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948 فيما تأسس البنك الأهلى فى أغسطس 1951 بينما يشارك البنك الأهلى في الدوري للمرة الثالثة في تاريخه.

توج النادي الأهلي بدرع الدوري 42 مرة بينما أفضل انجازات البنك فى الدوري حصد المركز السابع بثانى مواسمه في الدوري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.