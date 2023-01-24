شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة يطير لأوغندا 12 فبراير للمشاركة فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب السلة "سيدات" بقيادة إيهاب الألفي إلى أوغندا يوم 12 فبراير المقبل للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، والتى تقام فى الفترة من 14 إلى 19 فبراير وتعد من البطولات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى ستقام برواندا.

ويدخل منتخب السلة سيدات معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.

ويشارك منتخب سيدات السلة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام فبراير المقبل، فى أوغندا، ومن المقرر أن يقام المعسكر اليوم حتى موعد السفر للمشاركة فى التصفيات.

وضمت قائمة المنتخب 20 لاعبة جاءت كالتالي..

أسرار ماجد - إنجي صلاح - آية خالد الفقي - ثريا محمد - جنا الألفي - حبيبة بيكو - حبيبة حاتم - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم أوسامة - ريم موسى - فاطمة هاني - فاطيمة محمد - فريدة شريف - فريدة مسعد - مايا سيد - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نها شتا - نورهان فؤاد – يارا أسام.