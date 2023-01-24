شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة بين العطار وأنور لترتيب استقبال منتخبات أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ومدير بطولة أمم أفريقيا اجتماعات مكثفة مع حمادة أنور مدير إدارة المنتخبات للانتهاء من ترتيبات استقبال المنتخبات المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية للشباب وتسكينهم.

ومن المقرر إقامة بطولة أمم أفريقيا للشباب مواليد 2003 فى مصر فى الفترة من 19 فبراير المقبل حتى 12 مارس 2023.

ويشارك فى البطولة 12 منتخبا، هم المنتخب المصرى المضيف، وكل من نيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وهناك مجموعتان غير مجموعة منتخب مصر، المجموعة الثانية ضمت أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، والمجموعة الثالثة ضمت جامبيا وتونس وبنين وزامبيا .

ويصعد أول وثاني من كل مجموعة للدور التالي فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، بالإضافة إلى أفضل منتخبين بالمركز الثالث فى المجموعات.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، وهى استاد القاهرة واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.