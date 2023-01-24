شكرا لقرائتكم خبر عن 61 دولة تؤكد مشاركتها فى الدورى العالمى للكاراتيه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت 61 دولة مشاركتها فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه البريميرليج المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

والدول التى قامت بالتسجيل في البطولة هي: ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين تايبيه، كرواتيا، كوراساو، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، الاكوادور، انجلترا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، لاتفيا، لوكسمبورج، المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بيرو، الفليبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سكوتلندا، صربيا، سلوفاكيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، تركمستان، اوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم.

وتشهد بريمييرليج القاهرة مشاركة كبيرة، حيث قام بالتسجيل فى البطولة 431 لاعبًا ولاعبة، وهو عدد كبير فى أول بطولات السلسلة العالمية فى موسم 2023، وقد اكتملت قائمة المشاركين بتسجيل 32 مشاركًا في جميع الفئات الـ 12 في البطولة باستثناء فئة واحدة.

تعود سلسلة بريمييرليج الكاراتيه إلى القاهرة بعد عام من التوقف ، حيث استضافت العاصمة المصرية بطولة البريمييرليج عام 2021 للمرة الأخيرة واستطاعت مصر الفوز بلقب البطولة والتتويج بخمس ميداليات ذهبية ، وفي عام 2022 ، استضافت القاهرة بطولة سيرياس ايه Series A.

ويعتبر الدورى العالمى أهم حدث دوري في عالم الكاراتيه، حيث تشهد مشاركة أفضل لاعبي الكاراتيه في العالم ، وقد انطلقت بطولة البريمييرليج عام 2011 مع بطولتين أقيمتا في باريس وإسطنبول ، ومنذ ذلك الحين حقق الدوري العالمي تقدمًا كبيرًا من حيث حجم وحالة البطولات بالإضافة إلى عدد المشاركين والدول الممثلة.

ويفتتح الموسم العالمي لبطولات البريمييرليج بالقاهرة، ويضم هذا الموسم ثلاث بطولات أخرى وهي: الرباط بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو ، فوكواكا باليابان خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو ، دوبلين بايرلندا خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.

وتجرى الاستعدادات على قدم وساق من قبل الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى من أجل تنظيم بطولة على أعلى مستوى كعادة مصر.