شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف القيد الشتوى لفريق أسوان بسبب المديونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى أسوان إخطارا من اتحاد الكرة بوقف القيد الشتوى فى أيامه الأخيرة بسبب المديونية المتراكمة على النادى، وعدم القدرة على جدولة هذه المديونية.

وأكد أيمن الرمادى المدير الفنى لنادى أسوان، أنه غير قادر على مواصلة العمل مع أبناء الجنوب فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يمر بها النادى، وقال الرمادي في مداخلة إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: النادى غير قادر على توفير الحد الأدنى من الإمكانات وألتمس لهم العذر لكننى غير قادر على العمل فى هذه الأجواء.

وأضاف الرمادى: فوجئت بإيقاف القيد، والنادى غير قادر على توفير حتى 10% من ديونه لدى اتحاد الكرة ليبدأ الجدولة.

وواصل مدرب أسوان: لا أعلم مصيرى حتى الآن ولا أعلم إذا كنت سأقود النادى فى المباراة القادمة من عدمه.

واختتم: سعيد بتجربة العمل فى الدورى المصرى، نعم تلقيت عددا من العروض مؤخرا لكننى لو رحلت عن أسوان سأرتاح لنهاية الموسم ثم أبدأ العمل منذ بداية الموسم الجديد.