شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد تفوق على السويد فى طوكيو قبل مواجهة ربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد مواجهة مهمة أمام نظيره السويدى فى تمام التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

وتفوق منتخب مصر لكرة اليد فى آخر مواجهة جمعته بنظيره السويدى فى أولمبياد طوكيو بنتيجة 27 / 22 فى النسخة التى حصد فيها الفراعنة المركز الرابع.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، بعد صعود منتخبنا الوطنى مُحتلاً المركز الثانى فى المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30/ 25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 .

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).