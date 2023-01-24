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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأهل منتخب مصر للمرة السابعة في تاريخه إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد 2023، لكنه سيكون في مواجهة صاحب الأرض، السويد.

ما هو موعد مباراة مصر والسويد في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد 2023؟

وفاز المنتخب المصري بكل مبارياته حتى أتت الهزيمة على يد الدنمارك في ختام مباريات الدور الرئيسي، ليواجه السويد بدلًا من مواجهة المجر نظرًا لاحتلاله المركز الثاني بالمجموعة.

صحيح أن السويد منتخب عملاق ولم يتلق أي هزيمة في البطولة حتى الآن، لكن آخر مواجهة جمعت بينه وبين مصر آلت إلى فوز كتيبة باروندو بفارق 5 أهداف في أولمبياد طوكيو 2021.



موعد مباراة مصر والسويد هو الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، على صالة تيلي 2 آرينا في مدينة ستوكهولم.

وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تحصلت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية على حقوق بث مباريات الفراعنة بصورة حصرية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال غمار كأس العالم لكرة اليد 2023.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر والسويد من خلال قناة OnTime Sports HD 2 كما جرت العادة.

لا توجد طريقة لمتابعة البث المباشر بالفيديو لمباراة مصر والسويد في كأس العالم لكرة اليد 2023، حيث لا تقوم أون تايم سبورتس ببث المباراة على يوتيوب أو فيس بوك.

ورغم وعود الاتحاد الدولي ببث المباريات عبر يوتيوب، لكن هذه النسخة سارت وعلى عكس جميع النسخ السابقة، دون نقل مباشر على الإنترنت.

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس أن معلق مباراة مصر والسويد في ربع نهائي المونديال سيكون المعلق الشهير خالد خيري.

ويحظى خالد خيري بشعبية جارفة، وارتبط صوته بصوت مباريات مصر في المونديال بالأخص في آخر ثلاث نسخ.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5\6

موعد مباراة مصر والسويد في كأس العالم لكرة اليد 2023 والقنوات الناقلة

الموعد: الأربعاء 25 يناير 2023

التوقيت: 21:30 مصر، 22:30 السعودية

الملعب: تيلي 2 آرينا، ستوكهولم

القناة الناقلة: OnTime Sports HD 2

المعلق: خالد خيري