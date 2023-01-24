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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ فصل جديد ربما هو الأصعب في كأس العالم لكرة اليد 2023 المُقامة في السويد وبولندا، ببداية الدور ربع النهائي بمشاركة أفضل 8 منتخبات في المسابقة.

جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد 2023.. والقنوات الناقلة

وللمرة الأولى بعد خوض الدور التمهيدي بنظام المجموعات، والدور الرئيسي بنفس النظام، يتحول النظام إلى مباراة إقصائية، مما يجعل كل مباراة بمثابة النهائي بالنسبة للفريقين.

لن تغيب شمس الدول العربية عن ربع النهائي في ظل وجود المنتخب المصري، وكانت الفرصة مواتية لقطر والبحرين ولكنهما فشلا في اجتياز مجموعات الدور الرئيسي.

تنص لائحة مسابقة كأس العالم لكرة اليد 2023 على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة من الأربع مجموعات في الدور الرئيسي، وبعد ذلك يتم تقسيم المواجهات تبعًا للقرعة المقامة قبل انطلاق البطولة.

وعن المجموعة الأولى تأهل منتخب فرنسا بالعلامة الكاملة بتحقيقه لعشر نقاط، وصاحبه المنتخب الإسباني رغم منافسة شرسة من منتخب سلوفينيا.

وعن المجموعة الثانية تأهلت السويد صاحبة الأرض بالعلامة الكاملة أيضًا، ومعها منتخب المجر بفارق المواجهات المباشرة عن أيسلندا بعد تساويهما بـ6 نقاط لكل منتخب.

وفي المجموعة الثالثة الأكثر إثارة ربما، تأهل المنتخب الألماني في الصدارة بفارق الأهداف عن النرويج الوصيفة، وحلّت صربيا في المرتبة الثالثة وودعت المسابقة.

أما مجموعة مصر، فرغم تصدر الفراعنة لها منذ الجولة الأولى، إلا أنهم فشلوا في الحفاظ على ذلك بالهزيمة في الجولة الأخيرة من الدنمارك، ليصعد رفاق مايكل هانسن في الصدارة، ومصر في الوصافة.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد 2023

فرنسا

إسبانيا

السويد

المجر

ألمانيا

النرويج

الدنمارك

مصر

ستقام جميع مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء الموافق 25 يناير/كانون الثاني 2023 في دولتي السويد وبولندا.

البداية ستكون بمباراة الدنمارك حامل اللقب مع منتخب المجر، ثم يلتقي المنتخب الإسباني مع النرويج.

وفي ديربي أوروبي من طراز رفيع يلتقي منتخب فرنسا مع منتخب ألمانيا، على أن يكون الختام بمواجهة مصر مع صاحب الضيافة السويد.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد 2023

الأربعاء 25 يناير 2023

الدنمارك × المجر (19:00 مصر، ٢0:00 السعودية)

النرويج × إسبانيا (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

فرنسا × ألمانيا (21:30 مصر، ٢٢:30 السعودية)

السويد × مصر (21:30 مصر، 22:30 السعودية)



بالنسبة لمباراة منتخب مصر والسويد فإنها ستأتي بصورة حصرية عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية مجانًا وبتعليق المعلق الشهير خالد خيري.

أما بقية المباريات فسيُنقل جزء منها عبر قنوات SSC السعودية، وآخر من خلال القنوات الرياضية المغربية.