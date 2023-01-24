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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات قوية في مختلف البطولات المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة.

ويظهر الأهلي والزمالك مجددًا بعد ساعات من قمتهما في الدوري المصري.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

قمة كبيرة في الدوري الإيطالي ستجمع بين ميلان الجريح بعد خسارته للقب السوبر، أمام لاتسيو الذي يقدم موسمًا مميزًا مع مدربه ماوريسيو ساري.

وفي الدوري الألماني يلتقي بايرن ميونخ مع كولن، مع الأخذ في الاعتبار أن منافس العملاق البافاري فاز في مباراته الأخيرة 7-1 على فيردر بريمن.

وتُقام مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بين ساوثهامبتون ونيوكاسل على ملعب سانت ماري.

أما عربيًا، تُستكمل الجولة 15 من الدوري المصري، عندما يلعب الزمالك مع غزل المحلة، ويلتقي الأهلي مع البنك الأهي.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيو × ميلان (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - AD Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الألماني

شالكه × لايبزيج (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 3

هيرتا برلين × فولفسبورج (21:30 مصر، 22:30 السعودية) - beIN Sports HD 3

هوفنهايم × شتوتجارت (21:30 مصر، 22:30 السعودية) - TOD

بايرن ميونخ × كولن (21:30 مصر، 22:30 السعودية) - beIN Sports HD 3



مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

ساوثهامبتون × نيوكاسل (22:00 مصر، ٢٣:٠٠ السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري المصري

فيوتشر × المصري (14:45 مصر، 15:45 السعودية) - OnTime Sports HD 1

غزل المحلة × الزمالك (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - OnTime Sports HD 2

الأهلي × البنك الأهلي (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD 1

سموحة × بيراميدز (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD 2