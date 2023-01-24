شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وغزل المحلة فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري، حينما يحل ضيفاً على غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16.



الزمالك والمحلة

ولم يعرف الزمالك طريق الفوز فى آخر 5 مباريات، خسر من أسوان والأهلى وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندرى، كما خسر من بيراميدز فى الكأس.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.