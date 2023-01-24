شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على البنك فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى اليوم الثلاثاء، فريق البنك الأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.60 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق البنك الأهلى 8.23 مليون يورو.



الاهلى والبنك الاهلى

واستطاع الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر المسابقة الأكبر محلياً.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي، إلى الحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد توفيق طلب مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثان، وصبحي العمراوي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو محمد الصباحي، ويعاونه هاني خيري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.