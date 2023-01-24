شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يحفز لاعبيه بصرف مكافأة التعادل مع المصرى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل صرف مكافأة التعادل أمام المصرى البورسعيدى للاعبى الفريق، وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك اليوم فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لاستضافة الزمالك اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها باستاد المحلة فى الخامسة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 6 مباريات و التعادل فى 4 مباريات و الهزيمة فى مثلهم .

وكان حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة فريقى المصرى البورسعيدى وغزل المحلة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

من جانب آخر قرر عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، ضم الثنائى الجديد حازم مرسى وأحمد رضا لقائمة الفريق التى ستواجه الزمالك اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وشارك الثنائى حازم مرسى وأحمد رضا فى التدريبات الجماعية أول أمس عقب خضوعهما للكشف الطبي والاطمئنان على سلامة اللاعبين، وتم استعارة المهاجم حازم مرسى من فريق الإسماعيلى، والمدافع أحمد رضا من فريق وادى دجلة لمدة 6 أشهر.