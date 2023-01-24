شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. عبد القادر وطاهر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – محمود متولى – خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

ويفقد الأهلى جهود كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحسين الشحات ومحمد هانى للإصابة، فيما يستعيد الأهلى جهود لاعبه محمود متولى مدافع الفريق بعد انتهاء الإيقاف كما يعود للفريق الثنائى عمرو السولية وبرونو سافيو بعد التعافى من الإصابة.