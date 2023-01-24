شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز محمود الشبراوى لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبي للنادى الإسماعيلى، برنامجا علاجيا لتجهيز محمود الشبراوى لاعب الفريق لمباراة الداخلية المقرر لها الخامسة مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعانى الشبراوى من التهاب في الحوض وأسفل عضلات البطن تسبب في غيابه عن الدراويش في مباراة أسوان .

يغيب أحمد مدبولي جناح و صانع ألعاب الفريق عن مواجهة الداخلية المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة السادسة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويأتي غياب اللاعب بسبب تراكم البطاقات الملونة بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة أسوان.

وكان مدبولي قد حصل على بطاقتين صفراوتين بمواجهة الزمالك وطلائع الجيش بالمسابقة.

تعادل الإسماعيلي مع أسوان سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المحلي.

المباراة شهدت تألق محمد فوزي حارس مرمى الدراويش للمباراة الثانية على التوالي بعد تصديه لركلة جزاء.