شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: كلاتنبرج غاضب من التجاوز الإعلامى فى شخصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي كواليس اجتماع رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مع كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، قائلا في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" مع أيمن يونس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: اجتماع لجنة الأندية واتحاد الكرة الأخير مع كلاتنبرج كان عاصفا على كل المستويات، كلاتنبرج ترك الاجتماع الأخير مع مسئولي الرابطة واتحاد الكرة غاضبا وعاد لاستكماله بضغوط من جمال علام وحازم إمام.

وأضاف الشناوي: كلاتنبرج غاضب من التجاوز الإعلامي في شخصه وليس ضد منظومة التحكيم، ولا يمانع انتقاد التحكيم واتحاد الكرة لم يوفر له الحماية من تجاوزات الأندية.

وواصل الشناوي: المناخ الإعلامي والرياضي غير مناسب لوجود كلاتنبرج من الأساس، واستمرار أزمات التحكيم المصري سيؤثر على استقرار واستمرار المسابقات المحلية، نسخة تقنية الــ VAR في مصر قديمة ولا بد من تحديثها لضمان جودة المنظومة بشكل كامل.

واختتم: استمرار كلاتنبرج في التحكيم المصري ضرورة مُلحة ورحيله سيدمر المسابقة، تطوير التحكيم قسم منفصل عن لجنة الحكام وفوجئت بقبول كلاتنبرج للمهمتين، تصحيح أوضاع الحكام ماليا من أولويات تطوير منظومة التحكيم.