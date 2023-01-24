شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: غياب المثلوثى أمام المحلة يبرئ فيريرا.. والجماهير حزينة بسبب الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق، أن غياب التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الزمالك عن مباراة فريقه اليوم أمام غزلة المحلة في الجولة 15 بالدوري، يبرئ البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب القلعة البيضاء، من استبدال اللاعب في مباراة القمة والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال الثعلب الصغير عبر برنامج وان تو على إذاعة أون سبورت إف إم: استبعاد حمزة المثلوثي من قائمة الزمالك أمام غزل المحلة بسبب الإصابة دليل براءة فيريرا من استبداله في مباراة القمة، غزل المحلة يسعى لاستغلال حالة الزمالك بعد خسارته من الاهلي في القمة 125، و جمهور الزمالك حزين بسبب تراجع الأداء وليس النتائج فقط.

وأضاف حازم إمام متحدثاً عن المقاولون العرب الذي حصد 5 انتصارات متتالية: "شوقي غريب بيقدم مستوى فني اكتر من رائع مع المقاولون العرب، وفوز انبي على فاركو في مباراة أمس أعطى أريحية للفريق البترولي".

أكمل: "فريق سيراميكا يملك جهازا فنيا مميزا بقيادة أحمد سامي لكن الكرة تعاندهم، والأهلي يدخل مباراة البنك الأهلي ويرفع شعار لا بديل عن الفوز بعد الانتصار على الزمالك".

ويدخل الزمالك اختبارا صعبا اليوم عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري باستاد المحلة فى الخامسة مساءً.