شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تغادر لمدينة المحلة لمؤازرة الفريق أمام زعيم الفلاحين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة، منذ قليل، الحافلات التى خصصها مجلس إدارة نادى الزمالك لنقل الجماهير إلى مدينة المحلة لمؤازرة الفريق فى لقاء غزل المحلة المقرر له فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادى وفر عددا من الحافلات لنقل الجماهير التى ستحضر لقاء غزل المحلة، وتوافدت الجماهير على مقر النادى منذ صباح اليوم للسفر إلى المحلة لحضور اللقاء ومساندة الفريق.



جماهير الزمالك 1



جماهير الزمالك 2

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم .

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.