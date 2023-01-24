موعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى اليوم.. السابعة مساء

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتعد مباراة الأهلى ضد البنك الأهلى هى المواجهة الرسمية الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتى النيوزيلندى فى الدور التمهيدى لمونديال الأندية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى عشرة لقاءات وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، وفى المقابل يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 19.

وفاز الأهلى على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر البنك الأهلى من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.