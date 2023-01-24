شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر وحسام حسن وجهاً لوجه قبل مباراة المصرى وفيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدٍ خاص يجمع الثنائى المخضرم على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر وحسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، عندما يلتقى الفريقان فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

حسام حسن تولى المهمة الفنية للنادى المصرى خلفاً لإيهاب جلال، والذى رحل عن قيادة الفريق بعد التعادل مع الزمالك فى الجولة الرابعة بالدورى لتراجع النتائج.

وقاد حسام حسن النادى المصرى فى 7 مباريات حتى الآن، نجح خلالها فى حصد 3 انتصارات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة كانت أمام أسوان بهدفين مقابل هدف.

أما على ماهر، فيتولى المسئولية الفنية لفيوتشر منذ الموسم الماضي، وقاد علي ماهر فريق فيوتشر في 55 مباراة، فاز في 28 مباراة وتعادل في 16 لقاء وخسر 11 مباراة أخرى.

ويبحث فريق فيوتشر عن الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة التي حققها في جميع البطولات بواقع 21 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه فيوتشر على حساب إنبي في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحكم سيطرته على المركز الثاني بالدوري.

وترجع آخر هزيمة لفيوتشر إلى نهاية الموسم الماضي وبالتحديد في 26 أغسطس عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.