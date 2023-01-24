شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض تدريبات بدنية صباحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2003، تدريبات بدنية صباح اليوم فى صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف ناصر هريدى أخصائى الأحمال والتأهيل وإسلام جمال المعد البدنى، ويخوض المنتخب مرانه اليومى فى الثالثة والنصف عصرا على الملعب الفرعى بفندق الإقامة فى إطار استعدادات الفريق لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبلين.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، شادي الجيلاني محلل أداء ، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إدارى، علاء سعيد مسئول المهمات.