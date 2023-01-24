شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعى الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وتقدم وزير الشباب و الرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وإلى الزملاء بمؤسسة الخليج 365 فى مصابهم الجلل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة فى مؤسسة الخليج 365 بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.