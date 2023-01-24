شكرا لقرائتكم خبر عن الخامسة مساءً.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الزمالك اختبارا صعبا اليوم عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري باستاد المحلة فى الخامسة مساءً.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة.. الزمالك يبحث عن مصالحة الجماهير

يسعى لاعبو الزمالك للتعبير عن أنفسهم ومحو الصورة السيئة التى خلفتها النتائج الأخيرة بعد سلسلة من الانكسارات والهزائم، بدأها الفريق الأبيض بالخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل بشق الأنفس أمام الداخلية فى اللحظات الأخيرة، ثم التعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندرى، أعقبها الخروج من نصف نهائي كأس مصر على يد بيراميدز بركلات الترجيح 4 / 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بهدف لمثله، وأخيرا الهزيمة فى الدورى بثلاثية أمام المنافس التقليدي الأهلى، وهو ما فجر براكين الغضب داخل القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة.. ترتيب الفريقين

ويخوض الزمالك المباراة فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق الأبيض بالدورى فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 2 ، أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ10 أهداف.

وفى المقابل يدخل غزل المحلة المباراة فى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، فاز في 6 وتعادل 4 وخسر 4 ، أحرز لاعبوه 13 هدفا ومنى مرماه بـ16 هدفا.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة مكون من :

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة.. التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - عمر جابر

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري