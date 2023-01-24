شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة المحلة اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع غزل المحلة باستاد غزل المحلة الرياضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة عبد العزيز السيد، ويعاونه سامى هلهل ويوسف البساطى مساعدين، ومحمد العتبانى حكم رابع، بجانب محمد الشناوى حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

وأدار عبد العزيز السيد 5 مباريات للزمالك قبل لقاء اليوم لم يخسر فيهم الفارس الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16.

يسعى فيريرا لتجنب مفاجآت غزل المحلة، خصوصا أن زيارة الزمالك بملعب زعيم الفلاحين يوم 2 فبراير 2021 حسمها أصحاب الأرض بنتيجة (2-1) ولكن الفارس الأبيض في المباراة الأخيرة فاز 2-0 في 16 يوليو 2022 بالاسبوع 25 لدوري الموسم الماضى.