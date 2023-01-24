شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ فى أسوان اليوم لحسم مصير أيمن الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى أسوان اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، مع المدرب أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق الجنوبى لحسم مصيره من الاستمرار مع زهرة الجنوب أو رحيله.

وأبدى الرمادى انزعاجه من الأوضاع التى يعيشها أسوان فى الفترة الأخيرة وقلة الموارد المالية وتأخر مستحقات اللاعبين وغياب التنظيم لمعسكرات الفريق.

من ناحية أخرى حسم التعادل السلبى مواجهة أسوان والإسماعيلى فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد أسوان فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من لاعبى أسوان وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق محمد حمدى زكى ومحمود صلاح، وفشل المغربى أحمد بلحاج فى تسجيل هدف التقدم لفريقه عقب تألق الحارس محمد فوزى فى التصدرى لركلة جزاء بالدقيقة 27.

بهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، وما زال الإسماعيلى يحتل المركز الأخير لجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.