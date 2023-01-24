شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والبنك فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض آخر مبارياته بالدورى حينما يواجه البنك الأهلى مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى عشرة لقاءات وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 19.



الأهلي والبنك الأهلي

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.