شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستعيد جهود محمد شيكا أمام المصرى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق فاركو بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه محمد شيكا لاعب خط الوسط فى مباراة المصرى البورسعيدى، المقرر لها الخامسة مساء السبت المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد شيكا عن فاركو فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة بيراميدز التى خسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد بالجولة قبل الأخيرة للمسابقة.

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 16.

وخسر فاركو مباراته الأخيرة مع انبى بهدف دون رد في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.