شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة البنك الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلى والبنك الأهلى، إلى الحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد توفيق طلب مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثان، وصبحي العمراوي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو محمد الصباحي، ويعاونه هاني خيري.

وسبق وأدار أحمد الغندور 16 مباراة للأهلى، حقق الفوز فى 12 لقاء منها وتعادل سلبياً فى أربعة مباريات ولم يخسر، وكانت آخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى أمام سموحة في الأسبوع التاسع لدوري هذا الموسم وانتهت بالتعادل السلبى

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى عشرة لقاءات وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه خمسة. وفى المقابل يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 19.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.