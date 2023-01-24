شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. بسنت حميدة أسرع بنت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم هذا اليوم بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى.

مواليد 1996 وتبلغ من العمر 26 عامًا، مقيمة فى الإسكندرية، شقيقها باسم حميدة بطل العالم فى ألعاب القوى، متزوجة من مدربها محمد عباس، تخرجت فى كلية الهندسة وتعمل معيدة بالجامعة، وشاركت في أول بطولة دولية عام 2013.

توجت بعدة بطولات على رأسها البطولة العربية، ووصلت لنصف نهائي بطولة العالم 2019، وتعرضت للإصابة قبل أولمبياد طوكيو وهو ما حرمها من المشاركة، شاركت في بطولة التشيك الدولية وتوجت بميداليتين، انسحبت من بطولة أفريقيا يونيو الماضى بسبب الإصابة، وكسرت الرقم المحقق فى النسخة الأولى من دورات البحر المتوسط.

نجحت بسنت حميدة في التتويج بذهبيتى سباقات 100م و200 م وكسرت الرقم القياسى المسجل فى الدورات السابقة.