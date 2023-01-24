شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري 2022-23 والقنوات الناقلة.

يستقبل الأهلي على استاد القاهرة الدولي، نظيره البنك الأهلي في مباراة هامة وقوية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري موسم 2022-23.

الأهلي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الديربي بالجولة الأخيرة بثلاثية دون رد، ويطمح لمواصلة الانتصارات للاستمرار في التربع على صدارة الترتيب، للاقتراب من تحقيق اللقب الغائب عن خزائن المارد الأحمر في آخر موسمين.

الأهلي، وبعد الفوز في القمة 125، رفع رصيده إلى 34 نقطة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن نادي فيوتشر الوصيف الحالي في جدول الترتيب.

أما البنك الأهلي، فيعاني من نزيف النقاط في آخر أربع مباريات، إذ لم يستطع خلالهم تذوق طعم الانتصار، ويهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم، خاصة وأنه يحتل المركز 15 برصيد 12 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الخامسة عشرة لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري هو اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 على ستاد القاهرة.

ومن المنتظر أن تنطق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.