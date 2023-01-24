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«مواجهات شرسة بالدوري المصري» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - يشهد، اليوم الثلاثاء، عدة مباريات سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، ويأتي في مقدمتها 4 مواجهات مثيرة بمسابقة الممتاز للموسم الجاري.

وستقام مواجهة فيوتشر مع المصري، الزمالك أمام غزل المحلة، الأهلي مع البنك الأهلي، وبيراميدز ضد سموحة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

كما سيكون الدولي المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج على موعد مع مواجهة هيرتا برلين ضمن لقاءات الدوري الألماني.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة:

الدوري المصري
2:45 عصرا.. فيوتشر ضد المصري البورسعيدي.. On time sport 1

5:00 مساء.. غزل المحلة ضد الزمالك.. On time sport 2

7:00 مساء..الأهلي ضد البنك الأهلي.. On time sport 1

7:00 مساء.. سموحة ضد بيراميدز.. On time sport 2


9:45 مساء.. لاتسيو ضد ميلان.. Starz Play App

الدوري الألماني
7:30 مساء.. شالكة ضد لايبزيج.. beIN Sports HD 3

9:30 مساء.. بايرن ميونيخ ضد كولن.. beIN Sports HD 3

9:30 مساء.. هوفنهايم ضد شتوتجارت.. beIN Sports HD 1

9:30 مساء.. هيرتا برلين ضد فولفسبورج.. beIN Sports HD 2

كأس كاراباو (نصف النهائي)
10:00 مساء.. ساوثامبتون ضد نيوكاسل يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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