شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: قوى كروية جديدة فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصبحت كرة القدم في العالم كله احترافا، ويضخ فيها أموالا كثيرة، وتغيرت أوراق اللعبة فانهارت قوى عظمى وظهرت قوى جديدة.

الكرة المصرية تعيش مرحلة مهمة خلال السنوات الأخيرة بظهور قوى جديدة من أصحاب الأموال الضخمة، ولعل ظهور بيراميدز وضخ أموال كثيرة كانت دافعا لتغيير الأوراق والأفكار، فوجدنا نجوما كبارا يتركون الأهلي والزمالك من أجل عشرات الملايين من الجنيهات، أبرزها رمضان صبحي وأحمد الشناوى وعلي جبر وشريف إكرامي وأحمد فتحي وآخرين لم يخطفوا أضواء النجومية والشهرة في القطبين واختاروا المال، ونجح بيراميدز في سنوات قليلة في التواجد القوي والمنافسة على كل البطولات وحجز مكان بالمربع الذهبي والمنافسة بقوة بالبطولات الأفريقية، فضلا عن حجز كوتة من اللاعبين في تشكيلة المنتخبات الوطنية الأول والأوليمبي.

وخلال الموسم الماضي والحالي ظهرت قوي جديدة وهي فيوتشر والمقاولون العرب؛ فالأول فيوتشر يزاحم بقوة ونجح حتى الآن في اختراق المربع الذهبي محتلا المركز الثاني واستطاع علي ماهر مدربه في عمل توليفة قوية من اللاعبين ووجود أموال للصرف جعلت الأمور في طريقها الصحيح بالدورى وكمان البطولة الأفريقية التي يشارك فيها لأول مرة بتاريخه.

والمقاولون العرب اشتغل في هدوء الموسم الماضي وتعاقد مع جهاز فني كفء يقوده شوقي غريب، ووضع خطة ترتيب أوراقه وانتفض من الهروب من الهبوط للمربع الذهبي هذا الموسم، ويعد غريب الأكثر صمودا وتحديا؛ لأن الأموال المتوفرة أقل كثيرا من بيراميدز وفيوتشر، ولكنه يمتلك خبرات وأدوات أخرى ساعدته في جعل ذئاب الجبل في الطريق الصحيح.

نعم فيوتشر وبيراميدز قوتان كرويتان جديدتان تزاحمان بقوة الأهلي والزمالك، وحلتا مكان أندية شعبية كبيرة تقاتل على البقاء مثل الإسماعيلي والمصرى والاتحاد، ولو امتلكت القوى الجديدة جماهير لنجحت في حصدت البطولات.