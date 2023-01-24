شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسعى للحفاظ على سلسلة 21 مباراة بلا هزيمة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، لخوض مواجهة قوية عندما يصطدم بالنادي المصري، فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويبحث فريق فيوتشر عن الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة التى حققها فى جميع البطولات بواقع 21 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز الثمين الذى حققه فيوتشر على حساب إنبي في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحكم سيطرته على المركز الثاني بالدوري.

وترجع آخر هزيمة لفيوتشر إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.