شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتطلع للفوز الثالث على التوالى فى الدورى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سموحة، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق بيراميدز باستاد الإسكندرية، فى إطار ختام الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق سموحة فوزا مهما على سيراميكا بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما اكتسح بيراميدز فريق فاركو بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.

ويسعى طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، لتحقيق الفوز الثالث على التوالى فى بطولة الدورى بعد الفوز فى آخر جولتين على طلائع الجيش وسيراميكا، ويأمل فى تحقيق الفوز أمام بيراميدز فى المباراة الأخيرة له فى القيادة الفنية لفريق سموحة، بعدما اتفق مع مجلس النادى على الرحيل بعد المباراة بسبب تصريحات فرج عامر رئيس النادى ضده.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

وفى المقابل، يسعى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لمواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق منذ توليه المسئولية خلفا لتاكيس جونياس، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من أجل الضغط على فيوتشر الوصيف، وحذر اللاعبين من خطورة حسام حسن وبواتينج مهاجمى سموحة فى الهجمات المرتدة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.