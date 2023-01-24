شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مباريات الجولة الـ19 بدورى السلة للمراكز من التاسع للسادس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف مباريات دورى السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من التاسع للسادس عشر، اليوم الأحد، وتقام 4 مباريات فى الجولة التاسعة من البطولة، ويلتقى هليوبوليس مع القناة، والزهور مع الأولمبى، بينما يلتقى أصحاب الجياد مع الطيران، ودسوق مع سبورتنج.

يذكر أن اتحاد كرة السلة قرر إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال فى 17 أبريل المقبل، والتى تجمع الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائى.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر المعسكر المغلق لمنتخب سيدات كرة السلة المقرر إقامته غدا فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

ويدخل منتخب السلة سيدات معسكرا مغلقا، ، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.

ويشارك منتخب سيدات السلة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام فبراير المقبل، فى أوغندا، ومن المقرر أن يقام المعسكر يوم 24 يناير الجارى، حتى موعد السفر للمشاركة فى التصفيات.