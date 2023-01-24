شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسعى لتعزيز الوصافة أمام المصرى البورسعيدى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر، فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، فريق المصرى البورسعيدى باستاد السويس الجديد، فى ختام الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، بعدما حقق فيوتشر الفوز على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع غزل المحلة بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويسعى على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لمواصلة سلسلة اللا هزيمة بعدما ورفع رصيده فى سلسلة اللا هزيمة مع الفريق إلى 21 مباراة متتالية، وطالب اللاعبين بضرورة مواصلة العروض القوية والحفاظ على الانتصارات وتوسيع الفارث مع أقرب منافسيه من أجل الحفاظ على مكانته فى الدورى.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

وفى المقابل، حذر حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، من مواصلة إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وشدد مدرب المصري على أن المباريات المقبلة لا تقبل التهاون من اللاعبين، مشيرا إلى أنه سيجرى تعديلا فى التشكيل ويمنح الفرصة للبدلاء فى حال استمرار الرعونة داخل الملعب.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 7 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.