شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يبعد أحمد مدبولى عن الإسماعيلى فى مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد مدبولي، جناح وصانع ألعاب الاسماعيلي، عن مواجهة الداخلية المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويأتي غياب اللاعب بسبب تراكم البطاقات الملونة بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة أسوان. وكان مدبولي قد حصل على بطاقتين صفراوتين بمواجهة الزمالك وطلائع الجيش بالمسابقة.