شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يبعد أحمد مدبولى عن الإسماعيلى فى مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي غياب اللاعب بسبب تراكم البطاقات الملونة بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة أسوان. وكان مدبولي قد حصل على بطاقتين صفراوتين بمواجهة الزمالك وطلائع الجيش بالمسابقة.
من ناحية أخرى، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف القيد الشتوى لنادى الإسماعيلى، مع نقل خمس مباريات للفريق خارج ملعبه، وبدون جمهور، بسبب عدم التزام النادي الإسماعيلي بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) والمؤيدة برفض طعن النادى الإسماعيلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
وتنفيذًا لقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الصادر في 21 ديسمبر 2022 ضد النادي الإسماعيلي، مع مهلة لمدة ثلاثين يومًا، انتهت بتاريخ أمس 22 يناير 2023، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر ضده لصالح نادى النجوم لكرة القدم خلال المهلة المحددة.
وبذلك يصبح قرار لجنة الانضباط سارياً ابتداء من اليوم، الاثنين، 23 يناير 2023 ، والذى يتم من خلاله إيقاف القيد الشتوى الحالى للنادى الإسماعيلي، بالإضافة إلى نقل خمس مباريات خارج أرضه.
وتعد هذه العقوبة "غير قابلة للطعن عليها" بموجب المادة رقم 27 من لائحة الانضباط التي تنص على عدم جواز الطعن على العقوبات الصادرة بسبب عدم تنفيذ القرارات النهائية من المحكمة الرياضية الدولية (CAS).