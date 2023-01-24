شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم الثلاثاء 24 / 1 / 2023 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع غزل المحلة باستاد غزل المحلة الرياضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونرصد أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16.

الزمالك يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية

تساوى القيمة التسويقية للزمالك 21.93 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 4.28 مليون يورو.

98 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة

98 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة، حقق الأبيض 59 انتصاراً وخسر فى 14 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفارس الأبيض 150 هدفاً وتلقت شباكه 55، ويعد حسن شحاته الهداف التاريخى للزمالك في المحلة برصيد 6 أهداف، بينما محمود المشاقى الهداف التاريخى للمحلة فى الزمالك برصيد 3 أهداف.

الزمالك لايعرف الفوز فى آخر 5 مواجهات

ولم يعرف الزمالك طريق الفوز في آخر 5 مباريات، ففي آخر 4 جولات بالدوري الممتاز، خسر من أسوان والأهلى وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.

وودع فريق الزمالك منافسات كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

نتائج الزمالك مع المحلة فى آخر مباراتين بالمحلة

يسعى فيريرا لتجنب مفاجآت غزل المحلة، خصوصا أن زيارة الزمالك بملعب زعيم الفلاحين يوم 2 فبراير 2021 حسمها أصحاب الأرض بنتيجة (2-1) ولكن الفارس الأبيض في المباراة الأخيرة فاز 2-0 في 16 يوليو 2022 بالاسبوع 25 لدوري الموسم الماضى.