شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر الإسماعيلية استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، تدريباته اليوم، الثلاثاء، بمعسكره المغلق بالإسماعيلية، والذي يستمر حتى يوم 31 يناير الجارى في بداية الإعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين، ويقام المعسكر بدون اللاعبين المحترفين.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وحاول مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة المنتخبات المشاركة وهى أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، جامبيا وتونس وبنين وزامبيا، وبالفعل حصل على موافقات مع بعض هذه المنتخبات.