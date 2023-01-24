منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر الإسماعيلية استعدادا لأمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وخاطب اتحاد الكرة عدة اتحادات أفريقية لتنظيم 3 مباريات ودية لمنتخب الشباب في فبراير المقبل، حيث يسعى لاختيار مواجهات مع المنتخبات المشاركة فى البطولة، ما عدا الفرق التى وقعت معنا فى نفس المجموعة.

وحاول مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة المنتخبات المشاركة وهى أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، جامبيا وتونس وبنين وزامبيا، وبالفعل حصل على موافقات مع بعض هذه المنتخبات.

وحصل اتحاد الكرة والجهاز الفني بقيادة محمود جابر على موافقة عدة اتحادات وينتظر الجهاز الفني تحديد مواعيد المباريات الثلاثة الودية لتحديد 3 منتخبات والاستقرار على برنامج المنتخب التحضيري لأمم إفريقيا للشباب والتي تنطلق في مصر 19 فبراير المقبل.