شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته ويؤجل الصفقات الشتوية بعد مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، إلى التدريبات اليوم الثلاثاء، عقب الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى لقاء الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة الجولة 16 الجمعة المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

من جانبه أعرب شوقي غريب مدرب المقاولون عن سعادته بالفوز المثير الذي حققه فريقه على الداخلية، وقال غريب فى تصريحات صحفية، كان لدينا خطوات منذ أن تولينا مسؤولية الفريق، البعض شكك فى انتصاراتنا الموسم الماضي ولكننا نواصل تحقيق الانتصارات في الموسم الجاري، وهناك دوافع عند اللاعبين، الأهم من القيمة التسويقية للاعب هى القيمة الفنية وكيف يؤدى فى الملعب.

وأضاف متحدثاً عن المركز الرابع، لا أعتبر نفسي في المركز الرابع ولكننا تساوينا مع بيراميدز وتقدمنا على الزمالك، تدعيماتنا ستكون يوم 27 بلاعبين صغار، النادي وفر لما كل شىء.

واختتم غريب قائلا، "أعمل لهدف مستقبلي، خضت نفس التجربة من قبل في الانتاج الحربي وتوقفت مشاركتنا في أفريقيا على نقطة، نحن نخوض تجربة ولدينا تنوع في طرق اللعب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة وذلك بعدما خاض 15 مباراة، فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15".